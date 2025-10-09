GAZA, FIRMATO L’ACCORDO – Netanyahu: “Date il Nobel per la pace a Trump!”

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell’accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase del piano di pace. Gli Stati Uniti saranno coinvolti nella ricostruzione di Gaza e nel garantire sicurezza e stabilità nella regione.

«Siamo pronti a supportarli nel raggiungere il successo e nel mantenere la pace», ha dichiarato Trump in un’intervista a Fox News, esprimendo grande fiducia nella possibilità di un futuro pacifico in Medio Oriente.

Secondo i dettagli dell’intesa, l’IDF si ritirerà da gran parte della Striscia di Gaza, mantenendo una presenza solo a Rafah, e entro 72 ore dovrebbero essere liberati gli ostaggi ancora vivi.

Tuttavia, come sottolinea ABC News, resta ancora aperta la questione del disarmo di Hamas, quindi i negoziati dovranno proseguire.

Il cessate il fuoco entrerà in vigore 24 ore dopo l’approvazione del governo, mentre nelle prime 24 ore l’esercito israeliano completerà la prima fase del ritiro parziale.

Il primo ministro Netanyahu convocherà il gabinetto di sicurezza e successivamente il governo per approvare ufficialmente l’accordo, e i prigionieri potrebbero essere liberati già da sabato e al più tardi entro lunedì.

L’intesa ha suscitato anche commenti dall’Ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu, che su X ha scritto: «Assegnate il Premio Nobel per la Pace a Donald Trump: se lo merita».