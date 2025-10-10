Tragedia al cimitero in Campania, si lancia sui loculi e muore sul colpo: aveva 53 anni

Dramma al cimitero di Avellino dove una donna di 53 anni è morta dopo essersi lanciata nel vuoto, finendo sui loculi. Si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Tragedia al cimitero di Avellino: è morta una donna

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la donna, una dipendente della FCA di Pratola Serra, si sarebbe lanciata dal quarto piano del Palazzo Santa Rita, finendo per schiantarsi sui loculi. Sarebbero stati i presenti, allertati dal tonfo, a notare il corpo privo di vita della vittima.

Per la donna, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli agenti della questura di Avellino che hanno avviato le indagini per ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.