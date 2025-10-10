Napoli in TV, arriva Noi del Rione Sanità: la grande fiction ispirata a una storia vera

Dal 23 ottobre 2025 andrà in onda su Rai 1, e in streaming su RaiPlay, Noi del Rione Sanità, una nuova fiction, di Luca Miniero, con protagonista Carmine Recano, che si aggiunge alla lista di titoli partenopei che continuano a riscuotere enorme successo.

Noi del Rione Sanità: su Rai 1 la nuova fiction napoletana

Noi del Rione Sanità è ispirata all’omonimo libro che racconta il vissuto di padre Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria alla Sanità che si è distinto per il suo impegno sociale nel quartiere, con iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni.

A vestire i panni da protagonista sarà Carmine Recano, celebre attore partenopeo, noto soprattutto per il ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori. Ad affiancarlo saranno: Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio e Chiara Celotto.

Faranno parte del cast anche Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi e Maurizio Aiello. Si tratta di una co-produzione Rai Fiction, Mad Entertainment e Rai Com.

“Il Servizio Pubblico non può non raccontare queste storie. Nel 2006 Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, ha fondato una cooperativa sociale e, partendo da un gruppo di sei giovani volontari, ha realizzato il Miracolo del Rione Sanità. Da questa storia vera parte la serie tv Noi del Rione Sanità” – si legge nella nota diffusa dalla Rai.

“La fiction, diretta da Luca Miniero, è ispirata all’omonimo libro e alla figura di padre Antonio Loffredo che per decenni è stato ed è ancora un punto di riferimento per il quartiere. Un territorio e una trasformazione a cui ho avuto la fortuna di assistere in questi anni, grazie anche a persone a me molto care come l’amico e collega Vincenzo Pirozzi. Il racconto della storia che vedremo in tv sarà un mix tra realtà e finzione romanzata e il mio personaggio, completamente diverso da quello di Mare Fuori, è molto interessante e spero sarà altrettanto amato dagli spettatori” – ha dichiarato l’attore Carmine Recano in un’intervista rilasciata a Il Mattino.