Paura a Napoli, esplosi colpi di pistola all’impazzata in piazza: cosa è successo

Spari a Napoli nella notte: in piazza Bellini, luogo di ritrovo di migliaia di giovani, sono stati esplosi improvvisamente diversi colpi di arma da fuoco.

Napoli, spari in Piazza Bellini: cosa è successo

Momenti di paura nella piazza simbolo della movida partenopea. Diversi colpi di pistola sarebbero stati esplosi nella notte ma, pare, senza alcun obiettivo apparente. Per fortuna, non si registra alcun morto né ferito.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Decumani, intervenuti a seguito di una segnalazione, che hanno individuato alcuni bossoli provvedendo al sequestro. Saranno le indagini a ricostruire con chiarezza la dinamica della vicenda e a risalire agli eventuali responsabili.