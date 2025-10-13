Da Gaza all’Italia per curarsi ma era troppo tardi: è morto un bambino di soli 3 anni

Si è spento al Policlinico Umberto I di Roma, il bambino giunto da Gaza in Italia per ricevere assistenza medica, morto a soli 3 anni a causa di un tumore.

Da Gaza a Roma per le cure: è morto un bambino di 3 anni

Stando a quanto rende noto La Repubblica, il piccolo era giunto al nosocomio romano già in condizioni disperate. La malattia sarebbe stata trascurata troppo a lungo, a causa del conflitto in atto, ritardando la necessaria assistenza che, probabilmente, se attivata prima, avrebbe potuto dare un epilogo diverso.

Una triste vicenda che ha addolorato in particolare i medici del Policlinico che hanno cercato di fare di tutto per salvare il piccolo, purtroppo non riuscendoci. Forse sarebbero riusciti a guarirlo se avessero avuto la possibilità di assisterlo prontamente.

Sono tanti i bambini, provenienti da Gaza, che giunti in Italia sono stati assistiti dagli ospedali pediatrici del territorio. Molti sono stati affidati anche alle strutture partenopee dove hanno trovato accoglienza e professionalità.