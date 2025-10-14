Precipita da 2 metri al Vulcano Buono: Pasquale è morto dopo una lunga agonia a 53 anni

Tragedia a Napoli dove, presso l’ospedale del Mare, si è spento Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio precipitato da una impalcatura mentre stava lavorando al centro commerciale Vulcano Buono di Nola, morto all’età di 53 anni dopo una settimana di agonia.

Operaio precipitato al Vulcano Buono: è morto

L’uomo era impegnato nel montaggio delle scaffalature all’interno del deposito di un negozio che avrebbe dovuto aprire nel breve all’interno della galleria commerciale del Vulcano Buono. Proprio mentre lavorava sarebbe precipitato da un’altezza di circa due metri, schiantandosi al suolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi e la corsa verso l’ospedale del Mare dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Purtroppo, dopo una settimana di agonia, il cuore del 53enne ha smesso di battere per sempre. Le lesioni riportate nell’impatto si sarebbero rivelate fatali per la vittima ma per accertare con certezza le cause della morte bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.

Pasquale Fiore era originario di Lucera, nel foggiano, e lavorava per un’azienda incaricata dei lavori del negozio del Vulcano Buono.