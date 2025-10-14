Fanno esplodere la casa per evitare lo sgombero, la tragedia: sono morti 3 carabinieri

Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, dove a seguito di un’esplosione, avvenuta in un casolare sottoposto ad un intervento di sgombero, sono morti 3 carabinieri.

Esplosione a Castel D’Azzano: morti 3 carabinieri

Stando a quanto emerso, carabinieri e poliziotti erano intervenuti sul posto per sgomberare un’abitazione ma, al loro arrivo, sarebbe scattata la deflagrazione. L’intero casolare, di due piani, sarebbe crollato causando il decesso di 3 carabinieri oltre al ferimento di altre 15 persone, tra militari e agenti di polizia.

Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Gli occupanti del casolare sarebbero tre fratelli, due uomini e una donna, tutti in stato di fermo, con l’accusa di omicidio premeditato. Già in passato avrebbero tentato di scongiurare uno sgombero saturando gli ambienti di gas.

“Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov. Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie. Ma l’esito è stato inaspettato e molto doloroso“ – ha dichiarato Raffaele Tito, procuratore capo di Verona, come rende noto Il Corriere.

“Con profondo dolore apprendo della tragica scomparsa di tre Carabinieri e del ferimento di altri tredici tra militari dell’Arma, Vigili del Fuoco e Polizia, a seguito di un’esplosione avvenuta durante un’operazione di sgombero nel Veronese. Il mio cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma in una telefonata, estendendola a tutti i Carabinieri. Un pensiero va anche a tutte le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato. Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione e il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l’Italia e i suoi cittadini” – si legge nella nota diffusa dalla Premier Giorgia Meloni.