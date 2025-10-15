Napoli, sangue e terrore fuori scuola: un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato

Attimi di paura all’esterno di una scuola del centro storico di Napoli dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato più volte all’addome da un coetaneo, finendo all’ospedale Vecchio Pellegrini.

Napoli, accoltellato fuori scuola un ragazzo di 15 anni

Un’aggressione avvenuta in pieno giorno, intorno alle 14:00, davanti agli occhi increduli di tanti altri giovanissimi e che poteva concludersi con un epilogo tragico. Il 15enne sarebbe stato colpito più volte all’addome con un coltello, probabilmente a seguito di un equivoco o una banale discussione. Forse per una frase o uno sguardo di troppo.

Sarebbero stati proprio i presenti, attratti dalle urla, ad accorgersi del corpo sanguinante del ragazzo, riverso a terra, a pochi metri dai cancelli d’ingresso dell’istituto, che invocava disperatamente aiuto. Alcuni avrebbero visto anche il suo aggressore, pare un coetaneo, proprio mentre gli sferrava diversi colpi all’addome.

La vittima è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove, per fortuna, è stato giudicato fuori pericolo di vita. Le ferite non avrebbero provocato gravi lesioni agli organi vitali. Solo pochi centimetri in più e il giovane avrebbe rischiato di perdere la vita.