Neapolis Marathon 2025: domenica 19 ottobre stop al traffico in centro e sul lungomare di Napoli

In occasione della Neapolis Marathon 2025, in programma domenica 19 ottobre, la città di Napoli adotterà un ampio piano di regolamentazione del traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.

Le misure interesseranno gran parte del lungomare e del centro cittadino, con chiusure, deviazioni e divieti di sosta a partire dalle prime ore del mattino.

Orari e strade chiuse al traffico

Dalle ore 7:00 di domenica 19 ottobre 2025 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito veicolare lungo tutto il percorso della maratona. Potranno circolare esclusivamente i veicoli di emergenza, le Forze dell’Ordine e i mezzi dell’organizzazione.

Le principali strade interessate dalle chiusure comprendono Piazza del Plebiscito, Via Santa Lucia, Via Chiatamone, Via Arcoleo, Piazza Vittoria, Via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, Largo Sermoneta, Piazza Sannazaro, Viale Gramsci, Riviera di Chiaia, Galleria della Vittoria, Via Acton, Via Marina, Corso Umberto I, Piazza Bovio, Piazza Municipio, Via San Carlo e Piazza Trieste e Trento.

La circolazione sarà temporaneamente sospesa anche nei tratti interni collegati al percorso di gara, con particolare attenzione alle aree di intersezione e ai punti di attraversamento.

Divieti di sosta e rimozioni

Dalle 0:00 di domenica 19 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su Viale Antonio Gramsci, Via Cesario Console, Viale Anton Dohrn, Via Francesco Caracciolo (altezza Largo Sermoneta), Via Arcoleo, Piazza Vittoria, Via Santa Lucia e Via Chiatamone. Tutti i veicoli in sosta nelle aree interessate saranno rimossi per motivi di sicurezza e viabilità.

Modifiche alla circolazione e sensi unici

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità con nuovi sensi unici in Piazza Carolina, Via Chiaia e Via Mergellina. Nel tratto di Via Mergellina compreso tra Via Orazio e Piazza Sannazaro sarà attivato un doppio senso di marcia con sospensione della corsia preferenziale. I veicoli provenienti da Piazza Sannazaro dovranno svoltare obbligatoriamente a destra verso Via Orazio.

Sospese le corsie preferenziali in Corso Garibaldi e Via Mergellina, le piste ciclabili e le aree riservate ai taxi e ai mezzi pubblici lungo il tracciato della competizione.

Chiusure al porto e alle uscite autostradali

Dalle 8:00 alle 14:00 saranno chiusi i varchi portuali di Calata Beverello, Piazzale Immacolatella Vecchia, Pisacane e Sant’Erasmo. Resterà operativo solo il varco Bausan. Nello stesso orario saranno chiuse le uscite autostradali verso Napoli Centro, Via Marina, Stazione e Porto, con deviazioni verso Napoli San Giovanni – Zona Industriale.

Trasporto pubblico e raccomandazioni

La linea tranviaria che attraversa il percorso sarà sospesa per l’intera durata della gara. Il Comune invita i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici, la metropolitana e le funicolari.