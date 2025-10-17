Operaio cade da un muro di tre metri nel Napoletano: è in pericolo di vita

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nei giorni scorsi a Cicciano, in provincia di Napoli: un operaio è precipitato da un muro alto circa tre metri ed è ora ricoverato in condizioni critiche.

Cicciano, un operaio è caduto da 3 metri: è in pericolo di vita

L’ennesimo infortunio sul lavoro è riportato dall’agenzia Ansa.it: secondo quanto riferito da fonti locali, pare che l’uomo stesse svolgendo lavori edili quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio per poi cadere nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini preliminari, volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un’incessante sequela di incidenti sul lavoro

Non è la prima volta che cadute da altezze contenute causano ferite gravissime o esiti mortali, che tutti in queste ore si augurano di non dover registrare: ad esempio, in un precedente caso simile, un operaio è precipitato da un’impalcatura alta circa tre metri a Salerno nel 2014, con esito letale.

Più recente quanto accaduto ad agosto 2024, quando un uomo di 68 anni è morto nel Salernitano mentre costruiva un muro di contenimento, in un incidente “domestico” sul cantiere, mentre in ambito edile è ancora fissa nella mente la tragedia avvenuta quest’estate al Vomero, quando la caduta di un cestello ha causato la morte di 3 operai.

Le autorità locali hanno già disposto accertamenti tecnici per verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza sul luogo di lavoro — uso corretto di dispositivi anticaduta, presenza di protezioni e supervisione.

Si spera per le condizioni dell’operaio

Per ora, il bilancio rimane sospeso: le condizioni dell’operaio non sono note nei dettagli, ma la definizione “in pericolo di vita” lascia intendere una situazione seria. I familiari e i colleghi attendono risposte, così come il tessuto sociale che da troppo tempo assiste a incidenti sul lavoro che non dovrebbero più accadere.

Dall’inizio del 2025 sarebbero circa 50 le morti attribuibili a cause successive ad incidenti sul lavoro nella sola Campania: quasi 700 il bilancio in tutta Italia. Il pensiero fisso di tutti è che l’ennesimo incidente, che stavolta ha Cicciano come teatro, non vada ad incrementare questo bilancio ma solo quello – ormai inquantificabile – degli incidenti senza conseguenze letali.