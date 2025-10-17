Apre il Villaggio di Halloween nel Napoletano, tra zucche e spettacoli: l’ingresso è gratis

Tutti i weekend, dall’11 ottobre al 2 novembre, e venerdì 31 ottobre, al centro commerciale Vulcano Buono di Nola arriva This is Halloween, la festa più mostruosa dell’anno, a ingresso libero e gratuito per tutti.

Halloween al Vulcano Buono di Nola: la festa gratis per tutti

Un vero e proprio villaggio delle zucche aperto a tutti, tra creature spettrali e avventure terrificanti con tante sorprese da brividi. I più piccoli potranno liberare la propria fantasia, dando spazio alla creatività, con il Laboratorio delle Zucche, oppure partecipare al Truccabimbi dell’Accademia Triade, per trasformarsi, per un giorno, in piccoli mostri.

Non mancherà l’animazione sia per gli adulti che per i bambini oltre a spettacoli emozionanti, giochi interattivi e installazioni a tema. In programma anche la Baby Dance, lo show Hotel Transylvania, la Godzilla Animatronics e tante altre iniziative.

L’ingresso al villaggio di Halloween è situato presso il padiglione Capri, al primo piano. Il laboratorio delle zucche è attivo sabato 11, 18, 25 ottobre e 1 novembre dalle 15:00 alle 20:00, domenica 12, 19, 26 ottobre e 2 novembre dalle 11:00 alle 21:00, venerdì 31 ottobre dalle 11:00 alle 21:00.

La postazione Truccabimbi, in piazza Amalfi, accoglierà i bambini venerdì 31 ottobre dalle 16:00 alle 20:00. L’animazione è prevista venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 17:00 alle 20:00.