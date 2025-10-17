Paura nel Napoletano: una bambina è stata investita da un’auto fuori scuola

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, a Mugnano, in via Napoli, dove una bambina è stata investita all’esterno di una scuola.

Mugnano, bambina investita fuori scuola

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la piccola sarebbe stata travolta in pieno da un’automobile guidata da un uomo, mentre si trovava nei pressi della scuola situata di fronte alla chiesa di Sant’Alfonso. Il conducente della vettura, visibilmente scosso, a seguito dell’impatto, si sarebbe fermato subito per soccorrere la bambina.

La piccola sarebbe stata colpita ad una gamba ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. Spaventata, avrebbe iniziato a piangere a causa del dolore. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno immediatamente assistito la vittima. Una vicenda che ha sconvolto i presenti che hanno assistito alla scena.

Nelle stesse ore, un simile episodio si è verificato a Sant’Agata de’ Goti, nel Beneventano, dove un ragazzo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, all’uscita da scuola. Avrebbe perso i sensi, rimanendo disteso sull’asfalto, per poi essere trasferito d’urgenza in ospedale.