Esce da scuola e viene preso in pieno da un’auto: ragazzo privo di sensi sull’asfalto

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Sant’Agata de’ Goti, nel Beneventano, dove un ragazzo è stato investito mentre attraversava la strada in viale Vittorio Emanuele III, all’uscita da scuola.

Sant’Agata, ragazzo investito all’uscita da scuola

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il ragazzo, appena uscito da scuola, stava attraversando la strada quando sarebbe stato travolto in pieno da una vettura. A causa del violento impatto, la vittima sarebbe stata sbalzata per diversi metri per poi schiantarsi sull’asfalto.

Lo studente, a seguito dello schianto, avrebbe perso i sensi, rimanendo disteso a terra. Una scena che ha sconvolto i presenti che hanno provveduto subito ad allertare i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118, hanno trasportato con urgenza il ragazzo all’ospedale Rummo di Benevento.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Agata de’ Goti e i carabinieri della locale stazione. Il viale, particolarmente affollato in quel momento per l’uscita degli studenti da scuola, è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Nelle stesse ore, un simile episodio si è verificato in via Napoli, a Mugnano, dove una bambina è stata investita da un’automobile nei pressi della scuola, situata di fronte alla chiesa di Sant’Alfonso. La piccola sarebbe stata colpita ad una gamba ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.