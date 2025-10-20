Perde il controllo e si schianta, tragedia nel Napoletano: Claudio è morto a 27 anni

Si chiamava Claudio Paone ed aveva 27 anni il ragazzo di Casoria, originario di San Giorgio a Cremano, morto a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Statale 268, a Somma Vesuviana, all’alba di domenica.

Lutto a Casoria: Claudio morto a 27 anni per un incidente

Stando a quanto reso noto da Teleclub Italia, il giovane si trovava a bordo della sua moto quando, all’altezza di via Seggiari, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo per schiantarsi sull’asfalto dopo essere sbalzato per diversi metri.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare. L’impatto si sarebbe rivelato fatale, causando gravi lesioni che ne hanno decretato il decesso, probabilmente sul colpo.

“Una notizia che addolora tutta la nostra città. Mi stringo con affetto e commozione a Camillo Paone e alla sua famiglia per la perdita del giovane Claudio. La forza della nostra intera comunità li accompagni in questo momento di dolore straziante” – si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dal sindaco di Casoria, Raffaele Bene.

“Ciao Claudio, ricorderemo per sempre il tuo sorriso. Un ragazzo buono come te non si potrà mai dimenticare. La tua scomparsa ci ha sconvolti. Fai buon viaggio e dai forza alla tua famiglia, a Ilaria e a tutti i tuoi cari” – ha scritto un’amica sui social.