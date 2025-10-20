Da Parigi ad Amalfi e Pompei su uno dei treni più belli al mondo: via al viaggio da sogno

Il Venice Simplon Orient Express, uno dei treni più belli al mondo, inaugura un viaggio mozzafiato con destinazione Costiera Amalfitana: direttamente da Parigi si raggiungerà uno dei luoghi simbolo della Campania, a bordo di un convoglio lussuoso che regalerà scorci panoramici mozzafiato.

Orient Express, viaggio in treno da Parigi alla Costiera Amalfitana

La nuova tratta prenderà il via, per la prima volta, a partire dal 4 maggio 2026, con arrivo previsto per il 7 maggio, offrendo ai partecipanti un itinerario da sogno, con svariate tappe lungo il percorso, dagli iconici borghi amalfitani fino a Pompei.

“Attraversando sia la Costa Azzurra francese che quella italiana, questo viaggio panoramico a bordo del Venice Simplon Orient Express celebra il patrimonio italiano e l’arte della villeggiatura” – si legge nella nota diffusa dalla compagnia ferroviaria.

“Arrivando a Pompei in ferrovia, ci attende a Ravello la serena eleganza del Caruso Belmond Hotel, in Costiera Amalfitana. Trascorri le giornate presso la Piscina Caruso Pool Club, visita Pompei e fai una crociera privata lungo la costa prima che l’esperienza culmini in una cena di gala all’aperto. Una vera festa dell’estate italiana”.

Il pacchetto include una notte a bordo del suggestivo treno e due notti al lussuoso Caruso, lussuoso hotel del XI secolo, situato a Ravello. Incluse anche colazione, pranzo, cena e vini da sommelier durante il viaggio in treno oltre a colazione, aperitivo, una cena formale al Caruso Grill e una cena di gala con produttori locali e postazioni di cucina dal vivo.

Non mancheranno escursioni dedicate e trasferimenti in auto di lusso dalla stazione dei Pompei agli Scavi e da Pompei all’hotel Caruso. Le prenotazioni sono attive online, collegandosi all’apposita sezione del sito.