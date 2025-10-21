“Palestinese in sovrappeso”, Mieli a Fatayer: “Faccio delle scuse vere alla signora napoletana”

A seguito delle infelici battute sull’aspetto fisico della candidata alle elezioni regionali Souzan Fatayer, il saggista e giornalista Paolo Mieli, questa mattina, in diretta a Radio 24, ha rivolto le sue scuse alla candidata, mostrandosi sentitamente dispiaciuto.

“Palestinese in sovrappeso”: le scuse di Mieli a Souzan Fatayer

Prima di dare il via alla trasmissione radiofonica, Mieli si è scusato con la Fatayer per le parole pronunciate in diretta nelle scorse ore: “Voglio fare delle scuse alla signora napoletana Souzan Fatayer sulla quale ieri ho, impropriamente, ironizzato equivocando il manifesto che pensavo ironico. Le devo delle scuse vere, non formali, a lei e ad AVS che la candida in elezioni delicate in Campania”.

Un cambio di rotta da parte del giornalista, dunque, che poco prima, parlando delle imminenti elezioni, aveva descritto la candidata con queste parole: ““La palestinese napulitana che esalta Hamas, Fatayer, in lista con AVS. Una signora in leggerissimo sovrappeso. Se lì la campagna è sulla fame, la carestia…non lo dico come giudizio estetico. Lo dico per il fatto che Fatayer, questa signora presentata così, palestinese napulitana, suscita ironie”.

Arrivata a Napoli nel 1984, Fatayer, docente italo-palestinese, è in corsa per le prossime elezioni regionali. Si definisce una palestinese che “pensa in napoletano”, per questo ha deciso di candidarsi usando lo slogan “‘na palestinese napulitana”. Questa volta ha attirato l’attenzione proprio per l’intervento di Mieli sul suo conto, che ha scatenato reazioni indignate da parte della cittadinanza.