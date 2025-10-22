In Campania la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo, 35 metri di bontà: assaggi gratis

Il 2 novembre 2025, in occasione della giornata di chiusura di Salerno Dolcissima – la festa del cioccolato che avrà inizio il 30 ottobre sul Lungomare di Salerno – sarà presentata la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo. Un record “goloso” che sarà raggiunto dal maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, noto per i suoi numerosi Guinness World Record, guadagnati realizzando sculture e preparazioni di cioccolato sorprendenti.

A Salerno la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo

Della Vecchia, coadiuvato da un altro straordinario artigiano, il perugino Fausto Ercolani, darà vita alla tavoletta di cioccolato più lunga al mondo. Oltre 35 metri di dolcezza uniranno e racconteranno l’intero territorio salernitano con la presenza dei limoni della Costa d’Amalfi e dei fichi del Cilento.

Una meravigliosa creazione che, dalle ore 17:00, tutti potranno ammirare . Al termine della preparazione coloro i quali avranno scelto di acquistare dagli artigiani e dai produttori del mercatino, potranno degustare gratuitamente l’originale creazione dolciaria.

Salerno Dolcissima, una delle tappe itineranti del tour di Choco Italia, prenderà il via giovedì 30 ottobre e proseguirà fino a domenica 2 novembre sul lungomare, all’altezza della spiaggetta di Santa Teresa, tra mercatini, degustazioni, laboratori, spettacoli e un record senza eguali.

Salerno Dolcissima è promossa dalla CNA Salerno, organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Chi è Mirco Della Vecchia

Mirco Della Vecchia è un maestro cioccolatiere e imprenditore italiano di fama internazionale, noto per le sue straordinarie sculture in cioccolato e per il suo impegno nella promozione dell’artigianato dolciario, come nel periodo della sua presidenza nazionale della CNA Settore Alimentare.

Nel 2011 ha realizzato il cono gelato più grande del mondo, ottenendo un Guinness World Record. Nel 2019, insieme ad Alessandro Marrone, ha creato una Ferrari F2004 in cioccolato a grandezza naturale per il 50° compleanno di Michael Schumacher.Nel 2023 ha realizzato una scultura in cioccolato di Vasco Rossi del peso di 400 kg.