Eccellenza napoletana, premiata storica pasticceria: i suoi babà e dolci incantano il mondo

Consegnata la Medaglia della Città di Napoli alla Pasticceria Mignone, storica attività situata in Piazza Cavour, nel cuore di Napoli, che si è distinta più volte per la qualità e prelibatezza dei propri dolci, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento della tradizione dolciaria partenopea.

Pasticceria Mignone eccellenza partenopea: Medaglia di Napoli

Il riconoscimento, conferito dall’amministrazione comunale, punta a premiare una realtà commerciale partenopea che, da oltre 25 anni, continua ad affermarsi come una vera e propria eccellenza della pasticceria napoletana, portando in alto il nome della città in Italia e nel mondo.

La consegna della Medaglia si è svolta in presenza della famiglia Mignone – il fondatore Ugo, la moglie Maria e i figli Raffaele e Carmela – e della vicepresidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino. Sul posto è giunto anche il presidente della III Municipalità Giuseppe Giovinetti.

“Siamo felicissimi di aver ricevuto la Medaglia della Città di Napoli per la nostra pasticceria. Un grazie particolare al Comune di Napoli e a tutti i nostri clienti” – ha scritto il maestro pasticciere Ugo Mignone sui social, condividendo un momento della cerimonia di consegna.

La sua pasticceria è già stata inserita tra le eccellenze dolciarie premiate dalla prestigiosa guida di Gambero Rosso, tra i luoghi d’Italia dove poter gustare il miglior babà. Il figlio, Raffaele Mignone, oggi capo pasticciere, ha ottenuto il titolo di “Miglior giovane pasticciere artigianale” da parte della Camera di Commercio di Napoli.