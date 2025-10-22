Ottobre come giugno, arriva una “Seconda Estate” al Sud. Picchi fino a 30°: da quando

Dopo una fase di maltempo che ha caratterizzato queste ultime settimane di ottobre, stando alle previsioni meteo, è atteso un ritorno del caldo su gran parte del Sud Italia, con alcune Regioni pronte a rivivere una sorta di “seconda estate”.

Meteo, arriva la “seconda estate” al Sud: torna il caldo

Stando alle stime de Il Meteo, sul finire della settimana l’Italia apparirà letteralmente spaccata in due: al Centro-Nord freddo e temporali continueranno ad avere la meglio, mentre al Meridione avrà inizio una parentesi quasi estiva, con un progressivo rialzo delle temperature.

Se tra sabato 25 e domenica 26 ottobre al Settentrione si attendono le prime gelate notturne della stagione, il Sud, e in particolare la Sicilia, godrà di un clima decisamente anomalo per il periodo, tanto da dare il via ad una “seconda estate”.

A causare l’aumento termico su tutto il Meridione sarà la risalita di un promontorio di alta pressione sub-tropicale che innescherà un flusso di venti molto caldi dal Nord Africa. Le temperature, in alcune zone, potrebbero arrivare addirittura a superare i 30 gradi, soprattutto tra il Catanese e il Siracusano.

Tanto caldo anche in Calabria, Puglia, Basilicata e parte della Campania, con valori che si aggireranno intorno ai 25/26 gradi, regalando un clima mite e decisamente piacevole. Un quadro meteorologico tipicamente primaverile che, tuttavia, potrebbe avere vita breve, in attesa di una nuova perturbazione. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.