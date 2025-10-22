Russia attacca asilo in pieno giorno: bimbi feriti. Nella notte uccisi una neonata e un 12enne

Un drone russo ha colpito un asilo in pieno giorno a Kharkiv, in Ucraina, causando il ferimento di diversi bambini e la morte di una persona. Nella notte, intanto, gli attacchi russi hanno registrato 6 decessi (compresi quelli di due bambini) e altri 17 feriti in diverse zone del paese.

Drone russo colpisce asilo in Ucraina: feriti i bambini

Il colpo, stando a quanto ha fatto sapere il sindaco Igor Terekhov, avrebbe causato il decesso di una persona oltre al ferimento di diversi bambini che si trovavano all’interno della scuola. Immediato l’intervento dei pompieri che hanno cercato di recuperare i piccoli bloccati all’interno dell’edificio, per metterli in salvo.

“Al momento si contano 7 feriti, stanno ricevendo cure mediche. Tutti i bambini sono stati evacuati e si trovano ora in rifugi. I primi rapporti indicano che molti stanno manifestando reazioni acute da stress. Non c’è alcuna giustificazione per un attacco con un drone su un asilo, né potrà mai essercene” – ha dichiarato il presidente Zelensky.

Un attacco che il presidente ucraino ha definito “uno sputo in faccia” da parte della Russia, che prescinde da ogni motivazione politica o economica, rappresentando un vero e proprio fallimento dell’umanità. In più, proprio durante l’ondata di attacchi russi perpetrati nella notte, sono morti un bambino di 12 anni e una neonata di poche settimane, entrambi uccisi nella Regione di Kiev.