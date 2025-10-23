Incendio con esplosione a Gianturco, c’è un ferito: colonna di fumo nero in tutta Napoli

Un grave incendio si è sviluppato questa notte nella zona orientale di Napoli, precisamente a Gianturco, all’interno di un capannone di via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche.

Incendio con esplosione a Gianturco: colonna di fumo a Napoli

Il rogo si sarebbe accompagnato ad una forte esplosione avvertita dai residenti della zona. Le fiamme avrebbero velocemente invaso l’intero stabile, generando una lunga colonna di fumo nero visibile da tutta la città.

Stando a quanto rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli, un edificio sarebbe stato evacuato dai Vigili del Fuoco, che hanno portato in salvo una famiglia. Durante le operazioni di salvataggio, uno dei soccorritori sarebbe rimasto gravemente ferito. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita.

“Siamo di fronte all’ennesimo, inaccettabile, rogo che distrugge e inquina. La colonna di fumo nero vista questa notte è un simbolo potente e tragico di un problema endemico che Napoli e la Campania continuano a subire” – ha dichiarato Borrelli.

“Ogni incendio è un danno incalcolabile: per l’ambiente, per la qualità dell’aria che respiriamo, per la salute dei cittadini e per l’economia, considerando gli ingenti costi che ogni intervento di soccorso e bonifica comporta per la collettività.”

“Chiediamo: un intervento immediato ARPAC per il monitoraggio e la valutazione dell’aria e del suolo nell’area circostante, al fine di quantificare l’impatto ambientale e sulla salute derivante dalla combustione di materiali presumibilmente tossici; chiarimenti sulle dinamiche; di intensificare i controlli e la prevenzione su depositi, capannoni e strutture industriali, in particolare quelli dove le misure di sicurezza antincendio sembrano essere un miraggio. È inammissibile che la mancanza di standard minimi metta a rischio intere comunità”.

“Rendiamo omaggio al coraggio e alla dedizione dei nostri eroi in divisa, che hanno messo in salvo una famiglia e continuato a lavorare nonostante l’esplosione di una bombola che ha gravemente ferito uno dei loro colleghi. A lui va il nostro augurio di pronta guarigione. Il loro sacrificio è la prova che non possiamo più tollerare questa catena di incidenti, che non solo distrugge, ma mette a rischio la vita di chi ci protegge”.