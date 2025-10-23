La Napoli più bella stasera in TV, arriva Noi del Rione Sanità: trama, anticipazioni e cast

Questa sera, 23 ottobre, andrà in onda su Rai 1 la prima puntata di Noi del Rione Sanità, la nuova fiction ambientata a Napoli, ispirata all’omonimo libro che racconta il vissuto di padre Antonio Loffredo.

Stasera Napoli in TV con Noi del Rione Sanità: trama e cast

La serie andrà, suddivisa in 3 puntate, andrà in onda ogni giovedì in prima serata. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play. La trama ruota attorno alla figura di Don Giuseppe Santoro (alter ego di padre Antonio Loffredo), interpretato da Carmine Recano, l’attore partenopeo divenuto noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori.

L’intera fiction si lega all’impegno del sacerdote napoletano nel trasformare uno dei luoghi più difficili della città in un punto di riferimento per i giovani, ancorati ai valori della legalità e della solidarietà, impegnati nel preservare il grande patrimonio culturale del proprio quartiere.

Nel primo episodio, Don Santoro approderà nella parrocchia del Rione Sanità e fin da subito si renderà conto che il suo ruolo non sarà limitato alla sola predicazione: accerchiandosi di un gruppo di volontari, darà il via ad una serie di iniziative culturali con l’obiettivo di regalare una nuova speranza di vita ai ragazzi del Rione.

Fanno parte del cast, oltre a Carmine Recano, anche: Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi e Maurizio Aiello.

Il Servizio Pubblico non può non raccontare queste storie. Nel 2006 Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, ha fondato una cooperativa sociale e, partendo da un gruppo di sei giovani volontari, ha realizzato il Miracolo del Rione Sanità. Da questa storia vera parte la serie tv Noi del Rione Sanità” – si legge nella nota diffusa dalla Rai.