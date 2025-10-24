Apre il nuovo McDonald’s del Napoletano, 49 assunzioni e festa aperta a tutti: orari e info

Oggi, 24 ottobre, aprirà il nuovo ristorante McDonald’s della provincia di Napoli, situato sulla Strada Statale Sannitica km8 di Casoria, dando il via ad una grande festa aperta a tutti per la giornata inaugurale.

Apre il nuovo McDonald’s a Casoria: festa aperta a tutti

Si tratta del 29esimo store del Napoletano che ha portato a 49 nuove assunzioni, creando un team di lavoro di persone provenienti da Casoria e dalle aree limitrofe. Per l’inaugurazione, a partire dalle ore 12:30, si terrà uno speciale momento di taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni locali, seguito da una festa aperta a tutti con musica e laboratorio creativo.

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 262 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai nostri clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

“Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Casoria” – commenta Vincenzo Buonocore, Licenziatario McDonald’s – “Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale”.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane. Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto da lunedì a mercoledì dalle 7:30 alle 00:30, da giovedì a domenica fino alle 2:00. La doppia corsia Drive sarà disponibile da lunedì a mercoledì dalle 7:30 alle 5:00, da giovedì a domenica h24. Nel ristorante sarà attivo anche il servizio Delivery.