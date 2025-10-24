Napoli regina della TV, Noi del Rione Sanità incanta tutti: è il programma più visto della serata

Si è rivelata un successo la prima puntata di Noi del Rione Sanità, la nuova fiction partenopea che ha debuttato ieri, 23 ottobre, su Rai 1: la serie ha vinto la gara degli ascolti attestandosi come programma più visto della serata.

Noi del Rione Sanità: boom di ascolti per la prima puntata

La nuova fiction partenopea, ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo, ha tenuto incollati allo schermo ben 3.123.000 spettatori, per uno share pari al 19.1%, battendo la concorrenza. Al secondo posto Io Canto Family, su Canale 5, con 2.173.000 spettatori e uno share del 15.9%.

Seguono Splendida Cornice su Rai 3 con 975.000 spettatori (share del 5.9%), Red Sparrow su Italia 1 con 845.000 spettatori (share 5.1%), Ore 14 Sera su Rai 2 con 781.000 spettatori (5.6% di share) e Diritto e Rovescio su Rete 4 con 699.000 spettatori e uno share del 5.4%.

La serie, suddivisa in 3 puntate, andrà in onda ogni giovedì in prima serata. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play. La trama ruota attorno alla figura di Don Giuseppe Santoro (alter ego di padre Antonio Loffredo), interpretato da Carmine Recano, l’attore partenopeo divenuto noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori.

L’intera fiction si lega all’impegno del sacerdote napoletano nel trasformare uno dei luoghi più difficili della città in un punto di riferimento per i giovani, ancorati ai valori della legalità e della solidarietà, impegnati nel preservare il grande patrimonio culturale del proprio quartiere.

Fanno parte del cast, oltre a Carmine Recano, anche: Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi e Maurizio Aiello.