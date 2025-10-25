Roberto Fico ad Ercolano per l’agenda di Sviluppo Sud: il dossier con le proposte dai territori

Roberto Fico ha preso parte ad Ercolano all’incontro organizzato da Sviluppo Sud: il candidato presidente alla Regione Campania, ha accolto un dossier con proposte su sanità, lavoro e sviluppo delle aree interne.

Ercolano, Roberto Fico incontra Sviluppo Sud

Un confronto partecipato, appassionato e denso di contenuti: così si è presentato l’incontro “Quale futuro per la Campania”, tenutosi nella splendida cornice di Villa Signorini a Ercolano.

Promosso dall’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, l’evento — presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello — ha visto la partecipazione di oltre ottocento persone, unite dall’obiettivo di costruire un modello di sviluppo più equo e sostenibile per il Mezzogiorno.

Ospite d’onore Roberto Fico, candidato alla Presidenza della Regione Campania, che ha ricevuto dall’Intergruppo un dossier programmatico: un documento frutto di mesi di ascolto dei territori, con proposte su sanità, ambiente, lavoro, aree interne, isole minori e tutela delle fragilità. Un piano che punta a fare rete tra istituzioni, università, imprese e società civile.

Pino Aprile apre il confronto, l’ex ministro Costa: “Dare strumenti al Sud”

Durante il confronto, moderato dal giornalista Luca Antonio Pepe, sono intervenuti anche il vicepresidente della Camera Sergio Costa, il professore Maurizio Sibilio dell’Università di Salerno e lo scrittore Pino Aprile, presidente onorario dell’Intergruppo. “Il Sud non chiede assistenza, ma strumenti per esprimere il proprio potenziale”, ha ricordato Costa.

L’intervista a Fico: sanità, trasporti, rischio Vesuvio ed acqua pubblica

Nel corso dell’incontro, Roberto Fico ha risposto a domande sui temi cruciali per la Campania, partendo dalla sanità: “È un diritto costituzionale e deve essere universale e gratuita. Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, con ospedali e case di comunità, per ridurre la pressione sui pronto soccorso e migliorare l’assistenza di base”.

Sui trasporti, ha ribadito l’urgenza di intervenire sulla Circumvesuviana: “Sappiamo bene quanto sia importante per i cittadini. Sosterremo l’arrivo dei nuovi treni e una gestione efficiente che restituisca puntualità e sicurezza”.

Fico ha poi riaffermato la necessità di mantenere l’acqua pubblica come bene comune: “Deve restare saldamente nelle mani dei cittadini campani, come deciso dal referendum. È una risorsa preziosa che va gestita con equilibrio e responsabilità”.

Infine, un riferimento al progetto Vesuvio e alle aree a rischio: “Viviamo in territori vulcanici, ma possiamo e dobbiamo pianificare, investire e proteggere chi vi abita, creando opportunità invece che paure”.

Un incontro che, al di là del dibattito politico, ha restituito un’immagine viva di una Campania che vuole ripensarsi dal basso, partendo dai diritti, dalle comunità e dalle energie migliori del Sud.