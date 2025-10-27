Arriva il Ciclone di Halloween, forti temporali con la perturbazione atlantica: da quando

Dopo alcuni giorni di tregua dal maltempo, stando alle previsioni meteo, è in arrivo una nuova ondata di maltempo che caratterizzerà il ponte di Halloween e Ognissanti.

Meteo Halloween e Ognissanti: le previsioni

Tra giornate di pioggia e schiarite, l’Italia si avvia nel pieno dell’autunno, con temperature in discesa anche al Sud e un susseguirsi di perturbazioni che, più volte, si sono abbattute anche in Campania, spingendo la Protezione Civile a diramare diversi avvisi di allerta meteo.

Secondo le stime de Il Meteo, a partire da giovedì 30 ottobre, si farà strada il cosiddetto Ciclone di Halloween, portando tanta pioggia su molte regioni. Un finale del mese, dunque, pienamente autunnale, preceduto da una condizione di stabilità.

Da oggi, 27 ottobre, l’alta pressione garantirà una prevalenza di sole su buona parte dell’Italia ma si tratterà soltanto di una tregua temporanea. Sta già avanzando verso il nostro paese una vasta perturbazione atlantica, spinta da correnti fredde e instabili, che lascerà spazio ad una nuova fase di intenso maltempo con il Ciclone di Halloween.

Il peggioramento meteorologico è previsto tra le giornate di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, tra precipitazioni e cali termici. L’alta pressione potrebbe tornare tra il 2 e il 3 novembre ma anche in questo caso si tratterà di una breve parentesi mite in attesa di nuove e intense precipitazioni. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.