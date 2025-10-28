ANM assume a Napoli: 50 nuovi autisti a tempo indeterminato entro Natale

L’ANM annuncia 50 nuove assunzioni a Napoli: il Consiglio di amministrazione ha approvato lo scorrimento della graduatoria di merito per l’inserimento a tempo indeterminato di altri conducenti dei mezzi pubblici.

ANM, assunzioni a Napoli: 50 autisti a tempo indeterminato

“Il Consiglio di amministrazione di ANM ha approvato l’assunzione di 50 nuovi autisti con il conseguente scorrimento della relativa graduatoria di merito. L’obiettivo è incrementare l’offerta di servizio di trasporto per cittadini e turisti attraverso l’apertura della nuova stazione di Tribunali di linea 1 e l’allungamento dell’arco di esercizio anche al pomeriggio di linea 6″ – si legge nella nota diffusa dall’ANM.

Dunque, più corse durante l’intero arco della giornata che necessitano dell’inserimento di nuove risorse. Le assunzioni e la messa in servizio dei nuovi assunti, stando a quanto anticipato, dovrebbero concludersi entro il periodo di Natale.

“Questa decisione viene presa nelle more dell’approvazione da parte del Comune di Napoli della rimodulazione del Piano Operativo Strategico 2025-27 e impatta sulla pianificazione del Pos 2026-2028. Con queste nuove assunzione si rafforza la presenza del Trasporto pubblico locale sul territorio si migliorano le condizioni lavorative del personale e si risponde concretamente alle esigenze di mobilità sostenibile della città di Napoli. ANM continua nel percorso di rilancio e rinnovamento già avviato nel segno dell’efficienza e della qualità”.