Bonus elettrodomestici 2025, ecco i voucher di 200 euro: come fare domanda

È ormai conto alla rovescia per il bonus elettrodomestici 2025, l’incentivo che garantirà fino a 200 euro di sconto per chi acquista un nuovo apparecchio e rottama quello vecchio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto attuativo che definisce le modalità operative, mentre la piattaforma gestita da PagoPA è già aperta per la registrazione dei venditori autorizzati.

I rivenditori – sia online che fisici – possono accreditarsi per accettare i voucher del bonus. Manca solo il passaggio decisivo: l’apertura delle domande per i cittadini. La data del click day non è ancora ufficiale, ma dovrà essere fissata entro la fine del 2025.

Click day e fondi disponibili: sarà una corsa contro il tempo

Il bonus sarà assegnato con la modalità “click day”: i fondi verranno distribuiti in ordine di arrivo delle richieste fino all’esaurimento delle risorse, che ammontano a 48,1 milioni di euro. Considerato l’elevato interesse e il meccanismo di assegnazione, si prevede che il budget disponibile possa terminare in poche ore.

Il valore del bonus è pari al 30% del prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro. Per chi ha un ISEE inferiore a 25mila euro, l’importo può arrivare a 200 euro. Tuttavia, il beneficio sarà concesso una sola volta per nucleo familiare.

Requisiti e modalità per ottenere il voucher

Per accedere all’incentivo è necessario rottamare un elettrodomestico dello stesso tipo e di classe energetica inferiore. Il vecchio apparecchio dovrà essere consegnato direttamente al venditore. In mancanza di questa condizione, il bonus verrà revocato.

La domanda potrà essere presentata tramite la piattaforma online dedicata o l’app IO, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica. La procedura sarà semplice e completamente digitale. Una volta accettata, verrà emesso un voucher elettronico da utilizzare entro 15 giorni.

Come spendere il bonus e cosa accade se non viene utilizzato

Il voucher dovrà essere speso presso un rivenditore accreditato entro quindici giorni dalla data di emissione. Dopo tale termine, il buono scadrà e le somme torneranno disponibili per nuovi richiedenti. In caso di mancato utilizzo, sarà comunque possibile fare una nuova richiesta, ma la disponibilità dei fondi potrebbe nel frattempo essere esaurita. Il Ministero precisa inoltre che, in caso di reso del prodotto acquistato con il bonus, il voucher verrà annullato e non potrà essere riutilizzato.