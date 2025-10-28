Polemiche su Rita De Crescenzo a Belve, Fagnani: “Ha una storia drammatica e di riscatto”

Questa sera, 28 ottobre, su Rai 2, la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo sarà ospite della trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani. Un’intervista che, prima ancora della messa in onda, ha già scatenato numerose polemiche, spingendo la conduttrice a fare chiarezza sulla sua scelta.

Rita De Crescenzo a Belve, la Fagnani: “Una storia di riscatto”

Un personaggio social che divide in due, tra quanti la sostengono e chi, invece, ne prende le distanze, ma che sicuramente ha riscosso una grande popolarità online, sia nel bene che nel male: Rita De Crescenzo sarà ancora protagonista in televisione questa sera, su Rai 2, pronta a mettersi a nudo, affrontando le insidiose domande della Fagnani.

Da quando è stata annunciata la sua presenza come ospite del programma, in molti hanno criticato la scelta della conduttrice (e della Rai) di dare risalto alla tiktoker partenopea, generalmente considerata un simbolo del trash, dai contenuti poco edificanti. Anche buona parte dei napoletani hanno visto l’ospitata come un ulteriore modo per mettere in ridicolo la città, evidenziando gli ormai consolidati stereotipi che ne mettono in ombra la vera essenza.

Polemiche che la stessa Fagnani, a poche ore dalla trasmissione, ha voluto mettere a tacere spiegando – in risposta ad un commento Instagram in cui si chiede “perché dare risalto a questa persona?” – il suo punto di vista: “Perchè non viene in rappresentanza di una città ma di sé stessa, perchè ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua, piaccia o no, è una storia di riscatto”.

“Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità. Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare la sua storia con lo stesso spirito” – ha concluso.