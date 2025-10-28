Minacce di morte al sindaco di San Giuseppe Vesuviano: manifesto funebre consegnato in comune

Incredibile quanto accaduto a Michele Sepe, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, che ha ricevuto direttamente in comune minacce di morte.

San Giuseppe Vesuviano, minacce di morte al sindaco

Ha voluto renderlo noto di persona, attraverso un video pubblicato sui suoi canali social: Michele Sepe, primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano in carica dallo scorso anno, è stato oggetto di esplicite minacce di morte.

“Un manifesto funebre con il mio volto è stato rinvenuto negli uffici comunali di San Giuseppe Vesuviano. Come sempre, ho voluto essere io ad informarvi direttamente”, le prime parole del sindaco, “ho prontamente allertato i Carabinieri che approfitto per ringraziare”.

“Non ci fermeremo, dispiace per la mia famiglia: è ancora scossa”

Le forze dell’ordine stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per risalire agli autori della minaccia. Non sono chiare, al momento, nemmeno le eventuali cause che avrebbero spinto i criminali ad un gesto così estremo.

“Andremo avanti, non ci fermeremo, anche se questa volta si è andati decisamente oltre”, precisa il sindaco. “Mi dispiace per la mia famiglia, che è ancora molto scossa dall’accaduto”.

Solidarietà da tutte le istituzioni

Sui propri canali social, Sepe non ha esitato a mostrare anche il manifesto artefatto con cui si è concretizzata la minaccia: una macabra riproduzione di un annuncio funebre con il nome ed il volto del sindaco affianco a quello di Padre Pio e una scritta esplicita che lo invita a dimettersi entro cinque giorni.

Una decisione categoricamente esclusa dal primo cittadino che ha, nelle ore successive alla diffusione della notizia, raccolto la solidarietà delle istituzioni a tutti i livelli: dall’ANCI ai colleghi sindaci dell’area vesuviana e non solo.

Sepe, che è sindaco della cittadina vesuviana in forza al Partito Democratico, era stato eletto il 2 luglio 2024: grandissima la solidarietà ricevuta a mezzo social anche dai suoi concittadini.