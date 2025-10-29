ULTIM’ORA. È morto James Senese: il grande sassofonista aveva 80 anni

Nelle scorse settimane era stato ricoverato per le complicazioni causate da una polmonite e questa mattina è stata annunciata la tragica notizia: James Senese, il celebre musicista e sassofonista napoletano, è morto.

Dolore a Napoli: James Senese è morto

Tra i primi a darne notizia sui social è stato l’amico e collega Enzo Avitabile: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.

Soltanto un mese fa, l’artista era stato ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave polmonite. Stando a quanto emerso, sarebbe finito anche in coma farmacologico a causa dell’infezione che fin da subito si sarebbe rivelata critica.

“E’ al Cardarelli in condizioni critiche il noto musicista James Senese. Il ricovero nel reparto di Rianimazione si è reso necessario da ieri sera per l’insorgere di un’infezione severa. La prognosi è riservata” – si leggeva nel bollettino medico diramato dall’ospedale.

Già lo scorso aprile, Senese era finito in ospedale per sottoporsi ad un intervento, effettuato presso il Vecchio Pellegrini di Napoli. Lui stesso era intervenuto sui social per tranquillizzare i suoi followers annunciando un imminente ritorno ai suoi progetti musicali.