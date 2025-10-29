L’infezione polmonare, il ricovero poi l’arresto cardiaco: come è morto James Senese

Dopo circa un mese di ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva, seguito dal decesso avvenuto in queste ultime ore, l’ospedale Cardarelli di Napoli ha fornito chiarimenti sulle cause della scomparsa di James Senese, il celebre sassofonista morto all’età di 80 anni.

Come è morto James Senese: la nota del Cardarelli di Napoli

“La Direzione strategica del Carderelli di Napoli e tutto lo staff medico dell’ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista di fama internazionale, ricoverato da tempo presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale” – si legge nella nota diffusa dall’ospedale partenopeo.

“E’ una grave perdita per tutta la comunità, desidero far giungere alla famiglia la vicinanza dell’ospedale in questo momento di grande dolore e fragilità” – ha dichiarato il direttore generale Antonio d’Amore, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia.

“James Senese era giunto al Cardarelli di Napoli lo scorso 24 settembre presso il Pronto soccorso in seguito ad una crisi respiratoria per poi essere trasferito al reparto di Rianimazione DEA. Nonostante il quadro clinico estremamente complesso e le condizioni di salute precarie, i medici del Cardarelli hanno fatto di tutto per erogare le migliori cure per gestire sia l’infezione polmonare che le altre patologie di cui era affetto. Dopo 35 giorni di degenza, purtroppo, hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi – mercoledì 29 ottobre – a seguito di arresto cardiaco“.

Tra i primi a darne notizia sui social è stato l’amico e collega Enzo Avitabile: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.

Già lo scorso aprile, Senese era finito in ospedale per sottoporsi ad un intervento, effettuato presso il Vecchio Pellegrini di Napoli. Lui stesso era intervenuto sui social per tranquillizzare i suoi followers annunciando un imminente ritorno ai suoi progetti musicali.