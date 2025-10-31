Eccellenza porticese: Vincenzo Scarpetta vince il mondiale del Ferrari Challenge

Vincenzo Scarpetta 19enne di Portici, vince il titolo mondiale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

La gara che si è svolta all’autodromo del Mugello di Scarperia, e caratterizzata da ricca pioggia e continue interruzioni, ha visto sul podio, insieme al pilota porticese, il belga Giles Renmans e il pugliese Luigi Coluccio.

L’ultimo giro: decisivo per la vittoria di Scarpetta

Una gara combattuta, che proprio quando le condizioni meteo sembravano migliorare, un nuovo acquazzone si è abbattuto sul circuito del Mugello poco prima della fine della gara. Costringendo agli ultimi cinque minuti, l’intervento della safety car, successivamente è stata esposta la bandiera rossa a causa dell’impraticabilità della pista. La gara è ripartita dopo un’ora di attesa, arrivando al momento decisivo durante l’ultimo giro.

L’ultimo giro ha regalo agli spettatori un finale da film di battaglia, a combattere lo stesso Scarpetta insieme allo svizzero Felix Hirsiger che si infila all’interno, ma le due Ferrari entrano in contatto. Hirsiger ha la peggio: si gira e finisce nell’erba, e esce dalla pista alla curva Borgo San Lorenzo.

Vincenzo Scarpetta il campione più giovane della Ferrari Challenge

L’edizione di quest’anno segna la trentatreesima edizione delle Finali Mondiali. L’evento di Mugello , inoltre, non è solo la conclusione del campionato europeo ma anche del campionato nord americano.

Vincenzo Scarpetta, alla guida della sua Ferrari #90 partito dalla pole position conquista il successo che gli vale il titolo iridato del Trofeo Pirelli.

Il giovane italiano, autore anche della migliore prestazione cronometrica sul giro, ha soli 19 anni ed è la prima volta che partecipa a questo campionato, e si porta a casa anche il “titolo” di vincitore più giovane della storia del Ferrari Challenge.

” Era molto importante vincere questa gara, ringrazio sponsor, tifosi e, in particolare, mio padre per avermi sostenuto”, ha dichiarato Vincenzo Scarpetta dopo la gara a Ferrari.