Noi del Rione Sanità stasera in TV, tra emozioni e colpi di scena: le anticipazioni della puntata

Questa sera, giovedì 30 ottobre, su Rai 1, torna la fiction napoletana Noi del Rione Sanità con la seconda puntata che, stando alle anticipazioni, non sarà priva di colpi di scena.

Noi del Rione Sanità in TV: le anticipazioni della seconda puntata

La serie, suddivisa in 3 puntate, andrà in onda anche questo giovedì in prima serata. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play. La trama ruota attorno alla figura di Don Giuseppe Santoro (alter ego di padre Antonio Loffredo), interpretato da Carmine Recano, l’attore partenopeo divenuto noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori.

L’intera fiction si lega all’impegno del sacerdote napoletano nel trasformare uno dei luoghi più difficili della città in un punto di riferimento per i giovani, ancorati ai valori della legalità e della solidarietà, impegnati nel preservare il grande patrimonio culturale del proprio quartiere.

Nella seconda puntata cresce il progetto teatrale portato avanti dal Don Giuseppe e i suoi ragazzi, tra speranze e difficoltà. La missione del parroco viene messa, però, a dura prova da un colpo di scena: uno dei ragazzi più vicini a lui, Massimo, si ritrova a fare scelte sbagliate e cade nella rete del boss Mariano che continua a imporsi nel quartiere della Sanità.

Nonostante la delusione e il dolore, Don Giuseppe trova la forza di reagire, grazie anche a un ricordo del passato, e stringe con i suoi ragazzi un nuovo patto di fiducia e speranza, dove il teatro diventa un luogo di forza, conforto e rifugio per tutti.