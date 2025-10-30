Oggi l’ultimo saluto a James Senese: i funerali a Napoli per l’addio al grande sassofonista

Si terranno oggi, 30 ottobre, i funerali di James Senese, il celebre sassofonista morto nella mattinata di ieri, all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’addio a James Senese: i funerali a Napoli

La cerimonia funebre si terrà alle ore 12:00 presso la Chiesa della Madonna dell’Arco, nel quartiere Miano, dove il musicista ha vissuto per tutta la sua vita. Non è prevista una camera ardente, probabilmente per il desiderio dei familiari di riportare la salma a casa.

Prevista grande affluenza sul posto per l’ultimo saluto ad uno dei più grandi musicisti nazionali ed internazionali, orgoglio di Napoli nel mondo, scomparso al suo 80esimo anno di età a seguito di una serie di complicazioni insorte per una infezione polmonare.

“James Senese era giunto al Cardarelli di Napoli lo scorso 24 settembre presso il Pronto soccorso in seguito ad una crisi respiratoria per poi essere trasferito al reparto di Rianimazione DEA. Nonostante il quadro clinico estremamente complesso e le condizioni di salute precarie, i medici del Cardarelli hanno fatto di tutto per erogare le migliori cure per gestire sia l’infezione polmonare che le altre patologie di cui era affetto. Dopo 35 giorni di degenza, purtroppo, hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi – mercoledì 29 ottobre – a seguito di arresto cardiaco“ – si legge nella nota diffusa ieri dall’ospedale.

Già lo scorso aprile, Senese era finito in ospedale per sottoporsi ad un intervento, effettuato presso il Vecchio Pellegrini di Napoli. Lui stesso era intervenuto sui social per tranquillizzare i suoi followers annunciando un imminente ritorno ai suoi progetti musicali.