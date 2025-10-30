Perde il controllo e si schianta nel Napoletano: Umberto è morto sul colpo a 29 anni

Tragedia a Piano di Sorrento, nel Napoletano, dove a seguito di un grave incidente ha perso la vita Umberto Schisano, un ragazzo nato e cresciuto a Sorrento, morto a soli 29 anni.

Incidente a Sorrento, addio Umberto: ragazzo morto a 29 anni

Stando a quanto emerso, il giovane si trovava a bordo della sua moto in via delle Rose quando, improvvisamente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi sull’asfalto. Un impatto che si sarebbe rivelato fatale per il ragazzo.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per Umberto non ci sarebbe stato nulla da fare: il ragazzo sarebbe morto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell’impatto. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una notizia che ha sconvolto tutta Sorrento, dove Umberto era molto conosciuto e amato. Amici e conoscenti lo descrivono come un ragazzo solare, legato alla sua terra e ai suoi affetti, con una grande passione per le moto.

“Una giovane vita spezzata, una tragedia incredibile che ci addolora profondamente. Come fatto poco fa in apertura della seduta di Consiglio comunale, a nome dell’intera Amministrazione e di tutta la nostra Città, intendo esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo che ha perso la vita ieri sera in Via delle Rose” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Salvatore Cappiello.

“Su ciò che è accaduto sono in corso tutti gli accertamenti di rito: non sono stati coinvolti altri veicoli e le indagini da parte degli inquirenti procedono per ricostruire l’esatta dinamica. Ma tutto questo ora è relativo rispetto al dolore e alla tristezza che ci avvolge pensando che un ragazzo, che aveva una vita davanti da godersi, non c’è più“.