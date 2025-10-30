Maltempo, Ciclone di Halloween poi arrivano potenti Cicloni dall’Atlantico: da quando
Ott 30, 2025 - Veronica Ronza
Stando alle previsioni meteo, dopo l’arrivo del Ciclone di Halloween è attesa una nuova perturbazione che estenderà il fronte temporalesco in tutta Italia.
Dopo il ciclone di Halloween arriva la perturbazione: il meteo
Secondo le stime de Il Meteo, in corrispondenza della giornata di Halloween si farà strada una violenta fase di maltempo che toccherà principalmente le Regioni del Sud. La Protezione Civile della Campania ha già diramato un avviso di allerta meteo, valida fino alle 14:00 di domani, 31 ottobre.
Subito dopo, l’anticiclone tenterà di riportare condizioni più stabili nel nostro paese. In particolare il Centro-Sud e le isole maggiori potranno godere di un clima mite e soleggiato a partire dalla giornata del primo novembre.
Si tratterà, però, soltanto di una breve tregua che andrà incontro ad un ulteriore peggioramento: potenti cicloni in discesa dall’Oceano Atlantico, infatti, si stanno già dirigendo verso il Mediterraneo, pronti a ribaltare ancora una volta lo scenario climatico nel nostro Paese.
Domenica 2 novembre, una nuova perturbazione raggiungerà il Nord, dando il via ad una fase di maltempo diffuso e localmente intenso. Un vortice temporalesco che si accompagnerà ad un repentino calo delle temperature a causa dell’ingresso di correnti d’aria fredda in quota.
Il maltempo si estenderà poi velocemente (entro sera) alle Regioni del Centro-Sud, con precipitazioni e venti in deciso rinforzo dai quadranti meridionali. Il mese di novembre, dunque, si aprirà all’insegna dell’instabilità, tra piogge diffuse e clima decisamente più freddo.