Napoli regina della TV, Noi del Rione Sanità incanta tutti: ha vinto la gara degli ascolti

Dopo il successo della scorsa settimana, anche la seconda puntata di Noi del Rione Sanità ha vinto la gara degli ascolti: la fiction napoletana, ispirata al vissuto e alle opere di Padre Antonio Loffredo, continua ad incantare il pubblico.

Noi del Rione Sanità, boom di ascolti per la seconda puntata

La serie, ambientata a Napoli, con protagonista l’attore Carmine Recano, già volto noto di Mare Fuori, ha interessato 2.769.000 spettatori, conquistando il 17.7% di share e battendo la concorrenza. Al secondo posto Grande Fratello, su Canale 5, con 1.620.000 spettatori e il 13.1% di share.

Seguono Splendida Cornice su Rai 3 con 1.142.000 spettatori (share del 7.45%), Ore 14 Sera con 801.000 spettatori (share del 6.1%), Vendetta su Italia 1 con 985.000 spettatori (share del 5.6%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 685.000 spettatori (share del 5.6%).

La serie, suddivisa in 3 puntate, andrà in onda con l’ultimo episodio il prossimo giovedì. Gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma Rai Play. La trama ruota attorno alla figura di Don Giuseppe Santoro (alter ego di padre Antonio Loffredo), interpretato da Carmine Recano, l’attore partenopeo divenuto noto al pubblico soprattutto per il suo ruolo del comandante Massimo in Mare Fuori.

L’intera fiction si lega all’impegno del sacerdote napoletano nel trasformare uno dei luoghi più difficili della città in un punto di riferimento per i giovani, ancorati ai valori della legalità e della solidarietà, impegnati nel preservare il grande patrimonio culturale del proprio quartiere.

Fanno parte del cast, oltre a Carmine Recano, anche: Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Giovanni Ludeno, Giampiero De Concilio, Rocco Guarino, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Federico Cautiero, Federico Milanesi e Maurizio Aiello.