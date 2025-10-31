È l’anniversario di matrimonio, va dalla suocera e tenta di bruciarle la casa: paura nel Napoletano

Attimi di paura a Lettere, in provincia di Napoli, dove una donna di 45 anni è stata denunciata dai carabinieri dopo aver tentato di incendiare l’appartamento della sua ex suocera.

Lettere, donna tenta di incendiare la casa dell’ex suocera

A Lettere, Comune a pochi chilometri da Castellammare e Gragnano, una 45enne di Qualiano si sarebbe presentata alla porta dell’ex suocera con l’obiettivo di provocare un incendio. Avrebbe tentato di incendiare l’abitazione della donna proprio nel giorno del suo (ex) decimo anniversario di matrimonio.

Sarebbe stato l’intervento dell’ex genero ad evitare che si avviasse un incendio catastrofico. Stando a quanto emerso, le telecamere di videosorveglianza installate in zona avrebbero ripreso la 45enne intenta ad estrarre dalla borsa una tanica, cospargere la porta di liquido infiammabile e sfregare un fiammifero.

Il tentativo della 45enne, scongiurato dall’arrivo dell’ex genero, è finito all’attenzione dei carabinieri della stazione locale. Secondo quanto finora accertato, i motivi sarebbero riconducibili a vecchie acredini familiari sfociate in denunce reciproche. La 45enne è stata identificata e denunciata per tentato incendio.