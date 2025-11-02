Sparatoria nella notte nel Napoletano, è morto un ragazzo di 18 anni: era incensurato

Una tragica sparatoria nella notte si è verificata a Boscoreale, in provincia di Napoli, causando il decesso di un ragazzo incensurato, morto a soli 18 anni.

Sparatoria a Boscoreale: è morto un ragazzo di 18 anni

Stando a quanto emerso, il giovane, incensurato e che lavorava come operaio, si trovava in piazza Pace quando, improvvisamente, sarebbero arrivate due persone a bordo di uno scooter che avrebbero esploso un colpo di pistola ad altezza uomo.

Il proiettile avrebbe colpito la vittima nella zona dell’ascella, rendendone necessario il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale di Castellammare dove, poco dopo il suo arrivo, il 18enne è deceduto. Le lesioni riportate si sarebbero rivelati fatali per il ragazzo.

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi del caso e avviare le opportune indagini per fare chiarezza sull’intera vicenda. I ragazzi a bordo dello scooter non sono stati ancora individuati.