Tragedia di Halloween in Campania: 15enne precipita dal balcone durante la festa in casa

Tragedia in Campania nella notte di Halloween, durante una festa a tema organizzata in un appartamento di Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino: un ragazzo di 15 anni, nel corso dei festeggiamenti, sarebbe precipitato dal balcone dell’abitazione, situata al terzo piano, finendo all’ospedale in gravi condizioni.

Festa di Halloween nell’Avellinese: ragazzo precipitato

Il ragazzino, di Ospedaletto di Alpinolo, si trovava in compagnia degli amici quando, per cause ancora da accertare, nel bel mezzo del party horror, sarebbe caduto dal balcone, facendo un volo di circa dieci metri, per poi schiantarsi rovinosamente al suolo.

Una scena che ha scatenato il caos tra i compagni, che si sono precipitati giù in lacrime insieme ai residenti della zona. All’arrivo dei sanitari del 118, il ragazzo già versava in condizioni critiche ed è stato trasferito con urgenza presso l’Ospedale Moscati di Avellino, dove gli sono state riscontrate gravi lesioni a un rene e una serie di altri traumi, tali da rendere necessario un intervento chirurgico.

Il 15enne, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe poi stato trasferito in terapia intensiva. Intanto, sul luogo del tragico schianto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino, per avviare le opportune indagini che chiariranno con esattezza l’intera dinamica della vicenda. Al momento l’ipotesi principale è quella di una caduta accidentale, forse causata da una semplice distrazione o da un momento di euforia che avrebbe potuto far perdere per un attimo l’equilibrio al giovane.