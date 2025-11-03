Chi era Pasquale, il ragazzo ucciso in piazza a 18 anni: si pensa ad uno scambio di persona

Aveva solo 18 anni Pasquale Nappo, il ragazzo ucciso sabato notte a Boscoreale, in provincia di Napoli, mentre si trovava in piazza con i suoi amici.

Chi era Pasquale Nappo: il ragazzo di 18 anni ucciso a Boscoreale

Originario di Pompei ma residente a Scafati, Pasquale era incensurato e lavorava come operaio. Quella notte, dopo una serata trascorsa insieme, lui e i suoi amici si erano radunati in Piazza Pace quando due sicari, a bordo di uno scooter, avrebbero aperto il fuoco per poi scappare via.

Un proiettile avrebbe raggiunto la vittima all’altezza dell’ascella, raggiungendo probabilmente altri organi vitali. Caricato in auto dagli amici, nonostante la corsa verso l’ospedale di Castellammare, per Pasquale non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

Tra dolore e incredulità, intanto proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulla vicenda. Stando a quanto emerso, la vittima nulla aveva a che fare con la criminalità organizzata, per questo una delle ipotesi principali degli inquirenti si lega ad un eventuale scambio di persona: forse non era Pasquale il bersaglio di quel raid ma probabilmente qualche altra persona che si trovava nello stesso luogo.

Nappo aveva compiuto 18 anni soltanto lo scorso marzo e lavorava saltuariamente come operaio. Un simile episodio aveva già colpito la sua famiglia nel 2022, quando il fratello fu colpito per errore al petto da un colpo di pistola mentre si trovava nel centro storico di Scafati, riuscendo poi a salvarsi miracolosamente.