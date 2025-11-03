Record in Campania, c’è la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo: 35 metri e 200 kg di bontà

Registrato ufficialmente da un notaio il nuovo Guinness World Record raggiunto dalla Campania: sul lungomare di Salerno, nel corso dell’evento Salerno Dolcissima, il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia ha realizzato la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo.

Record in Campania: la tavoletta di cioccolato più lunga al mondo

Lunga 35 metri e 15 centimetri, larga all’incirca una quarantina di centimetri, la tavoletta è stata realizzata con quasi 200 kg di cioccolato 65% ed è stata arricchita con buccia candita di limone Costa d’Amalfi e fichi bianchi secchi del Cilento.

Davanti allo sguardo vigile del notaio Marica De Feo, il record ha attirato l’attenzione di centinaia di golosi e appassionati che si sono stretti attorno all’ultima impresa del maestro cioccolatiere, già noto al grande pubblico per innumerevoli guinness e sculture dolci. Si tratta, infatti, del ventesimo record raggiunto da Mirco Della Vecchia.

È stato questo uno dei momenti più emozionanti della terza edizione di Salerno Dolcissima, iniziativa promossa dalla CNA Salerno, organizzata e realizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno, dell’UNOE Unione Nazionale

“Ogni volta che raggiungo un numero importante penso debba essere l’ultimo record, ma – in fondo – ciò che più mi preme in queste occasioni è raccontare i territori che mi ospitano. A Salerno mi sento a casa perché sono tra amici cari della CNA, per questo ci tenevo a regalare alla città un momento unico che resterà nella sua storia” – ha commentato Della Vecchia.

“Il raggiungimento di questo record è stato simbolicamente un omaggio a tutti gli artigiani che ogni giorno superano i propri limiti, le proprie difficoltà e resistono in un mondo che corre veloce. Il record è continuare a raccontare uno spaccato che dice tanto della nostra cultura e del nostro saper fare” – hanno sottolineato il presidente Antonio Citro e il direttore Simona Paolillo della CNA Salerno.

“È stata una grande festa collettiva che ha messo al centro il cioccolato, ma sopra ogni cosa gli artigiani. In fondo, è quello che cerchiamo di fare in ogni tappa di Choco Italia, portando in giro per tutto il centro sud un patrimonio unico di dolcezze e di tipicità” – ha spiegato il presidente dell’Associazione Italia Eventi e dirigente CNA Salerno Giuseppe Lupo.