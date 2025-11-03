Arriva l’Estate di San Martino, sole e caldo in pieno novembre: da quando e quanto durerà

Dopo una fase di maltempo, che ha interessato anche la Campania, stando alle previsioni meteo, è in arrivo sul nostro paese l’Estate di San Martino: un fenomeno climatico che, pur in pieno novembre, riporterà sole e caldo soprattutto al Sud.

Meteo, arriva l’Estate di San Martino: caldo al Sud

Secondo le stime de Il Meteo, in settimana, con la stabilizzazione del quadro meteorologico, esploderà la cosiddetta Estate di San Martino (in anticipo rispetto alla data prevista) anche se durerà meno del previsto.

Già da martedì 4 novembre si assisterà ad un ritorno della stabilità atmosferica un po’ ovunque, con l’avvio di una nuova fase di bel tempo e un clima particolarmente mite. Il sole tornerà protagonista da Nord a Sud, regalando giornate piacevoli, adatte a stare all’aria aperta.

Si tratterà, tuttavia, di una breve parentesi “estiva”: secondo i Centri di Calcolo a partire da mercoledì 5 novembre si assisterà ad un primo cambio di rotta con l’avanzata di una perturbazione, proveniente dal vicino Atlantico, che influenzerà negativamente il meteo.

In particolare, giovedì 6 novembre la perturbazione raggiungerà il Sud causando piogge anche intense soprattutto in Sardegna. Da venerdì 7 novembre e nel corso del weekend, il maltempo raggiungerà tutto il Mezzogiorno e successivamente il Centro, manifestandosi attraverso forti temporali e calo delle temperature.