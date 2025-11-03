Superluna, pianeti giganti e sciame di meteore: lo spettacolo del cielo di novembre

Il cielo di novembre offrirà uno spettacolo mozzafiato: la notte di mercoledì 5 novembre sarà illuminata dalla Superluna più imponente del 2025. Si tratta del plenilunio in cui la Luna, trovandosi al perigeo, cioè nel punto più vicino alla Terra, apparirà leggermente più grande e luminosa del solito.

L’Unione Astrofili Italiani (UAI) sottolinea che si tratterà della Luna piena con le maggiori dimensioni apparenti dell’anno. Sebbene “Superluna” non sia un termine scientifico, è ormai entrato nel linguaggio comune per indicare questo tipo di evento celeste, che attirerà appassionati e curiosi in tutta Italia, dove sono già in programma diverse serate di osservazione.

Superluna, pianeti giganti e congiunzioni spettacolari

Il mese di novembre sarà dominato anche dalla presenza dei pianeti giganti. Saturno è protagonista di due congiunzioni con la Luna, il 2 e il 29 novembre, e sarà osservabile nella costellazione dell’Acquario. Il 9 novembre, invece, toccherà a Giove, che brillerà nella costellazione dei Gemelli accanto al nostro satellite naturale.

Il 21 novembre sarà il turno di Urano, che raggiungerà la minima distanza dalla Terra – circa 2,7 miliardi di chilometri – e sarà visibile per l’intera notte in condizioni ideali di osservazione.

Stelle cadenti e costellazioni d’inverno

A completare il quadro ci saranno le Leonidi, lo sciame meteorico generato dai residui della cometa 55P/Tempel-Tuttle. Il picco di attività è previsto tra il 17 e il 18 novembre, quando sarà possibile osservare numerose stelle cadenti attraversare il cielo autunnale.

Le costellazioni visibili saranno quelle tipiche della transizione tra autunno e inverno: Capricorno e Acquario nelle prime ore serali, seguite da Pesci e Ariete. Verso Est, faranno la loro comparsa i protagonisti dell’inverno, Toro, Gemelli, Orione e Cane Maggiore, con la luminosissima Sirio a dominare la scena notturna.