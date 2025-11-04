Pasquale ucciso per errore a 18 anni, lo strazio della mamma: “Mi hanno tolto tutto”

Invoca a gran voce giustizia la mamma di Pasquale Nappo, il ragazzo di 18 anni ucciso domenica notte a Boscoreale, in provincia di Napoli, probabilmente per uno scambio di persona.

Pasquale ucciso a Boscoreale, la mamma: “Mi hanno tolto tutto”

Il giovane si trovava in Piazza Pace con i suoi amici, dopo una serata trascorsa insieme, quando due persone, a bordo di uno scooter, avrebbero raggiunto il gruppo aprendo il fuoco. Pasquale sarebbe stato colpito da un proiettile all’altezza dell’ascella, perdendo la vita poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare.

In queste ultime ore due ragazzi, un 18enne e un 23enne, si sarebbero costituiti, presentandosi dai carabinieri. Resta da chiarire la dinamica della vicenda, al momento si ipotizza la pista di un tragico errore: Pasquale, incensurato e lontano dalla criminalità, probabilmente non era il vero obiettivo dei sicari.

“Spero che paghino. Mio figlio era tranquillo, responsabile. Era il sole della mia casa. Mi hanno tolto tutto. Non riusciamo a capire cosa sia successo. Avevo sentito delle madri raccontare il dolore per la perdita dei loro figli, come Santo Romano o Francesco Pio Maimone. Mi mettevo nei loro panni e piangevo. Mai avrei pensato che sarebbe toccato a noi. Pasquale non poteva essere l’obiettivo, non era lui quello che cercavano” – ha detto tra le lacrime Carmela, la mamma del 18enne ucciso.