Parte la nuova Linea 7 della Metro di Napoli con una stazione mozzafiato: tratta e orari

Lunedì 10 novembre 2025 sarà attiva la Linea 7 della Metropolitana di Napoli che darà il via al nuovo servizio ferroviario sulla tratta da Soccavo a Monte Sant’Angelo. A comunicarlo è l’EAV, dopo aver ottenuto le ultime autorizzazioni necessarie.

Napoli, parte la Linea 7 della Metropolitana: tratta e orari

Le corse saranno 62 al giorno a partire dalle ore 07:26 e fino alle 19:34, con una frequenza di 24 minuti. Il servizio consentirà di raggiungere in treno il polo universitario di Monte Sant’Angelo, partendo dalla stazione di Montesanto, in circa 20 minuti, con cambio alla stazione Soccavo della linea circumflegrea.

Allo stesso modo, si riducono sensibilmente i tempi di collegamento su ferro verso Fuorigrotta per coloro che provengono dai comuni flegrei di Quarto o Licola e dagli stessi quartieri di Pianura e Soccavo. Terminale della tratta in esercizio è la stazione di Monte Sant’Angelo, recentemente inaugurata alla presenza dell’artista Anish Kapoor, che sorge direttamente all’interno del campus universitario.

Si tratta di una vera e propria opera d’arte che assume, simbolicamente, un preciso significato. L’artista l’ha denominata “La Bocca”, quasi come a voler delineare un “passaggio” tra la città che si vede e quella che non si vede, alludendo all’inferno dantesco.

Qualcuno ha notato nella forma anche un richiamo all’organo genitale femminile e, trattandosi di una stazione partenopea, un certo legame con “la bocca” del Vesuvio. Una nuova stazione dell’arte, dunque, che oltre ad offrire un agevole servizio immergerà letteralmente i pendolari in un’atmosfera suggestiva.