San Gregorio Armeno, via alla Fiera del Natale più famosa al mondo: tra presepi e pastori

Tutto pronto per San Gregorio Armeno 2025, la grande fiera dei presepi e dei pastori di Napoli, famosa in tutto il mondo, che darà il via nei prossimi giorni alla sua 154esima edizione.

San Gregorio Armeno 2025: torna la fiera dei presepi di Napoli

Le tradizionali casette in legno saranno installate a breve tra i vicoli del centro storico che, in vista delle festività natalizie, accoglieranno come di consueto fiumi di visitatori. Anche quest’anno, per garantire una migliore affluenza, sarà installato il senso unico pedonale.

Al momento ancora non è stata comunicata la data inaugurale della tradizionale fiera, che in genere si apre con una cerimonia simbolica alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni. Molto probabilmente, però, come per le scorse edizioni, la grande festa dovrebbe prendere il via ufficiale entro la metà di novembre, o al massimo entro la fine del mese.

La Fiera di San Gregorio Armeno è un simbolo della cultura e dell’artigianato napoletano, una tradizione secolare che unisce maestria artistica e patrimonio culturale, attirando visitatori da tutto il mondo. Le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, conosciute per la loro dedizione alla creazione di presepi unici e ricchi di dettagli, rappresentano il cuore pulsante di questa manifestazione.

Uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti del periodo natalizio che rende ancora una volta Napoli una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo. Nelle prossime settimane, stando alle stime, infatti, si attendono circa un milione di visitatori.