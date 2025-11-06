Da Napoli al successo in tutto il mondo: Deborah De Luca premiata come Dj dell’anno

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’intera città partenopea: la disc jockey napoletana, Deborah De Luca, ha vinto il premio “Dj of the year”, assegnato dalla nota rivista musicale Billboard.

La napoletana Deborah De Luca è la dj dell’anno

Originaria di Scampia, Deborah De Luca è stata, dunque, incoronata come dj dell’anno, aggiudicandosi uno dei titoli più ambiti nel suo settore. L’artista sarà ufficialmente premiata nell’ambito dell’evento Billboard Women in Music che si terrà a Milano il 25, 26 e 28 novembre.

Un titolo che non fa altro che confermare il successo della disc jockey napoletana, protagonista con la sua musica nei club più famosi al mondo. Il riconoscimento di “Dj of the year” sottolinea il suo ruolo chiave nella scena techno internazionale, grazie alla sua creatività e presenza scenica.

Innamorata della sua città, vincente nel suo lavoro ma anche guerriera nella vita, Deborah De Luca soltanto lo scorso anno aveva annunciato la sua battaglia contro un tumore, scoperto nel corso di una semplice visita di routine, sensibilizzando i suoi followers sull’importanza della prevenzione.

“Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore (sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa). È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva e senza quell’organo si può vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare“ – aveva scritto sui social la dj mostrando le medicazioni all’addome.