Tripletta campana a Sanremo Giovani: chi sono i tre artisti e quali brani porteranno

Dal cuore della Campania arrivano a Sanremo Giovani tre voci nuove, tre storie che raccontano la forza e la bellezza di una terra che vive di musica.

Antonia, Deddè e Joseph: tre talenti campani pronti a conquistare Sanremo Giovani

Tra i 24 finalisti in gara, che partirà l’11 novembre, tre giovani artisti Campani concorrono per aggiudicarsi un posto sul palco dell’Ariston: Antonia, Deddè e Joseph portano sul palco di Sanremo Giovani non solo la loro musica, ma anche l’anima del Sud.

Antonia Nocca, napoletana, classe 2005, è tra le giovani voci più apprezzate della nuova generazione musicale Pop e Rap italiana. Ex allieva di Amici 24, dove si è classificata quarta e ha ricevuto il Premio della Critica, ha esordito discograficamente con l’EP “Relax” (pubblicato il 24 maggio 2025).

A Sanremo Giovani 2025 gareggerà con il brano “Luoghi perduti”, confermando la sua crescita artistica.

Deddè, nome d’arte di Gabriele Giuseppe Mazza,, originario di Torre Del Greco, di 19 anni. Deddè ha iniziato a muovere i primi passi nella musica da giovanissimo, imparando a suonare diversi strumenti e scrivendo canzoni fin dall’infanzia.

Nel 2021 ha pubblicato l’EP “Sotto a un temporale” e, nel 2024, ha partecipato al talent show di Mediaset Amici 24 presentando l’inedito “Periferia”. Ddoje Criature il brano in gara ,che segnala una rinascita dell’uso del dialetto o di espressioni regionali nella musica pop contemporanea, un trend che Sanremo ha spesso saputo valorizzare.

Con il brano “Fenomenale”, l’avellinese Joseph, all’anagrafe Giuseppe Marra, punta a conquistare il palco dell’Ariston. Nato nel 2003, Joseph ha collaborato con altri protagonisti della nuova scena musicale irpina come Frada, Agon e Kyv.

Dopo i primi singoli indipendenti tra il 2020 e il 2021, tra cui “Età” e “Giaguaro”, Joseph ha iniziato a collaborare con etichette di rilievo come Thaurus e soprattutto con Island Records, pubblicando brani come “Babydontcallme“. Tra i suoi recenti traguardi figurano l’apertura dell’ultima tappa del Blu Celeste Tour di Blanco a Milano.